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30 июня, 16:34

В ООН обвинили Украину в нарушении международного права

ООН: Публикация Киевом видео с военнопленными противоречит международному праву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) содержится указание на то, что распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права. УВКПЧ подтвердило, что организация задокументировала неоднократные инциденты, когда украинские государственные органы и СМИ выставляли напоказ кадры с пленными.

Международное гуманитарное право, как особо подчёркивается в докладе, предусматривает защиту пленных от нежелательного «публичного любопытства».

«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — доложили в УВКПЧ ООН.

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Известно также, что, по данным УВКПЧ, украинские вооружённые силы с февраля 2022 года казнили по меньшей мере 26 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен или получили ранения в бою. Из 95 опрошенных человек 59 заявили о применении к ним пыток, включая избиения, электрошокеры, нападения животных, имитацию казни и сексуальное насилие.

Ольга Сливченко
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