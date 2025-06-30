В ООН обвинили Украину в нарушении международного права
ООН: Публикация Киевом видео с военнопленными противоречит международному праву
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В отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) содержится указание на то, что распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права. УВКПЧ подтвердило, что организация задокументировала неоднократные инциденты, когда украинские государственные органы и СМИ выставляли напоказ кадры с пленными.
Международное гуманитарное право, как особо подчёркивается в докладе, предусматривает защиту пленных от нежелательного «публичного любопытства».
«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — доложили в УВКПЧ ООН.
Известно также, что, по данным УВКПЧ, украинские вооружённые силы с февраля 2022 года казнили по меньшей мере 26 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен или получили ранения в бою. Из 95 опрошенных человек 59 заявили о применении к ним пыток, включая избиения, электрошокеры, нападения животных, имитацию казни и сексуальное насилие.