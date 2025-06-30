Британский профсоюз призвал власти прекратить военную помощь Украине
Профсоюз RMT Британии потребовал прекратить военную помощь Украине
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Профсоюз работников транспорта Великобритании (RMT) выступил против дальнейших поставок оружия Украине и потребовал от правительства сосредоточиться на дипломатическом решении конфликта. Об этом сообщило издание The Telegraph.
«Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов государственного финансирования, пытаясь, но безуспешно добиться военного поражения России на Украине», — говорится в резолюции.
Заявление было принято на ежегодном собрании RMT в Манчестере. В документе подчёркивается, что Британия продолжает играть «воинственную роль» в международных делах, направляя Киеву оружие, оказывая военную и финансовую поддержку. При этом попытки достичь военного поражения России названы неэффективными. Члены профсоюза также обратились к представителям Лейбористской партии с просьбой взять на себя обязательства по продвижению мирного диалога, а не эскалации конфликта.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон остаётся главным партнёром Киева, но при этом подчёркивает важность дипломатического урегулирования. Она подчеркнула, что США не только предоставляют Украине военную и финансовую помощь, но и активно участвуют в инициативах по организации мирных переговоров и международных саммитов, направленных на поиск политического решения конфликта.