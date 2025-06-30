Профсоюз работников транспорта Великобритании (RMT) выступил против дальнейших поставок оружия Украине и потребовал от правительства сосредоточиться на дипломатическом решении конфликта. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов государственного финансирования, пытаясь, но безуспешно добиться военного поражения России на Украине», — говорится в резолюции.

Заявление было принято на ежегодном собрании RMT в Манчестере. В документе подчёркивается, что Британия продолжает играть «воинственную роль» в международных делах, направляя Киеву оружие, оказывая военную и финансовую поддержку. При этом попытки достичь военного поражения России названы неэффективными. Члены профсоюза также обратились к представителям Лейбористской партии с просьбой взять на себя обязательства по продвижению мирного диалога, а не эскалации конфликта.