Госдеп: США поддерживают Украину, но акцентируют внимание на урегулировании

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Вашингтон остаётся основным партнером Украины, однако при этом акцентирует внимание на необходимости дипломатического решения конфликта.

В интервью телеканалу Fox News она отметила, что Соединённые Штаты «больше всего» поддерживают Киев, включая содействие в организации мирных переговоров и саммитов.

«Наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом», – заявила Брюс.