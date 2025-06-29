Госдеп: США поддерживают Украину, но акцентируют внимание на урегулировании
Госдепартамент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Вашингтон остаётся основным партнером Украины, однако при этом акцентирует внимание на необходимости дипломатического решения конфликта.
В интервью телеканалу Fox News она отметила, что Соединённые Штаты «больше всего» поддерживают Киев, включая содействие в организации мирных переговоров и саммитов.
«Наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом», – заявила Брюс.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Трамп в ответ назвал слова Путина «очень приятными».