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28 июня, 23:06

Госдеп: США поддерживают Украину, но акцентируют внимание на урегулировании

Госдепартамент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Госдепартамент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Вашингтон остаётся основным партнером Украины, однако при этом акцентирует внимание на необходимости дипломатического решения конфликта.

В интервью телеканалу Fox News она отметила, что Соединённые Штаты «больше всего» поддерживают Киев, включая содействие в организации мирных переговоров и саммитов.

«Наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом», – заявила Брюс.

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Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Трамп в ответ назвал слова Путина «очень приятными».

Юния Ларсон
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