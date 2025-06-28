У стран НАТО нет никакого единого мнения по формату завершения украинского конфликта, что стало понятно на прошедшем в Гааге саммите альянса. Позиция американского лидера Дональда Трампа, пожелавшего выслушать мнение России по вопросу Киева, выводит из себя европейских политиков, поэтому внутренние конфликты на Западе продолжат усиливаться. Об этом пишет «Царьград».

«Американское издание Responsible Statecraft (финансируемое, в том числе, фондом Рокфеллера) сообщает о предполагаемых 17 пунктах мирного плана, которые США могли обсуждать на саммите НАТО. Согласно источнику, США продолжили поддержку Киеву, если Россия отклонит условия. Если же их отвергнет Украина – американская помощь будет прекращена. Публично не случилось ни того, ни другого», — сказано в материале.

В кулуарах саммита обсуждался данный неформальный план по перемирию на Украине. Основным его пунктом остаётся прекращение огня, а главное — предлагается заморозить антироссийские санкции. Замороженные российские активы на Западе, по мнению авторов, нужно передать в фонд ООН и потратить для восстановления Украины.

Также отдельными пунктами прописывается отказ НАТО принимать в свой состав Украину, чтобы страна наконец обрела нейтральный внеблоковый статус. А в украинской Конституции предлагается закрепить права русскоговорящего населения. Кроме того, в тексте добавляется, что альянс должен прекратить своё агрессивное расширение на восток, убрав свои войска и ракеты из приграничных с Россией государств. Москва же обязана «обезоружить» Калинградскую область. Как отмечает «Царьград», ряд пунктов явно противоречат российской позиции, поэтому Кремль не будет спешить с ответом.