«Выстрел себе в ногу»: В США заявили, что НАТО разрушает стабильность в Европе
Дэвис: НАТО не стоит пытаться спровоцировать РФ на конфликт
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НАТО никак не помогает сделать мир более стабильным, но прекрасно обостряет международную напряжённость своими нападками на РФ. Такое мнение высказал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.
Дэвис указал на недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте, который сказал, что даже после окончания украинского конфликта отношения блока с Россией будет невозможно восстановить. Эксперт считает, что такой подход не только выглядит враждебным, но и создаёт угрозу безопасности всей Западной Европы, поскольку альянс создаёт потенциальное противоречие, выхода из которого попросту нет. При этом они не хотят ни договариваться, ни разговаривать в принципе.
«Это плохо для нашей национальной безопасности, потому что вместо того, чтобы идти по пути, который может снизить напряжённость и создать условия, при которых все смогут жить в нормальной обстановке, мы придерживаемся дальнейшей конфронтации. Это, по сути, огнестрельное ранение, нанесённое самим себе. Это выстрел себе в ногу», — отметил он.
Особенно критично он отнёсся к продолжающейся военной и финансовой поддержке Киева со стороны западных стран, ведь война продолжается, а более сильной Украина от этого не становится. Напротив, поставки оружия лишь делают ещё более опасным противостояние с РФ.
Весь смысл Марка Рютте сейчас заключается в том, что он наводит ужас на всю Европу своими заявлениями про скорую войну с Россией. По его словам, РФ в течение пяти лет нападёт на НАТО, а поэтому все страны должны срочно увеличивать свои расходы на оборону, хотя особо никто в Европе не горит желанием. При этом он даже не может пояснить, с чего вдруг она должна напасть сразу на всех, кто расположен чуть западнее на карте. Однако генсек настойчиво призывает всех союзников не быть наивными в отношении Москвы.