НАТО никак не помогает сделать мир более стабильным, но прекрасно обостряет международную напряжённость своими нападками на РФ. Такое мнение высказал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.

Дэвис указал на недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте, который сказал, что даже после окончания украинского конфликта отношения блока с Россией будет невозможно восстановить. Эксперт считает, что такой подход не только выглядит враждебным, но и создаёт угрозу безопасности всей Западной Европы, поскольку альянс создаёт потенциальное противоречие, выхода из которого попросту нет. При этом они не хотят ни договариваться, ни разговаривать в принципе.

«Это плохо для нашей национальной безопасности, потому что вместо того, чтобы идти по пути, который может снизить напряжённость и создать условия, при которых все смогут жить в нормальной обстановке, мы придерживаемся дальнейшей конфронтации. Это, по сути, огнестрельное ранение, нанесённое самим себе. Это выстрел себе в ногу», — отметил он.