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27 июня, 05:28

«Узнает много нового»: Мединский захотел поговорить с генсеком НАТО об истории Малороссии

Мединский готов к беседе с генсеком НАТО Рютте о Малороссии и Войске Запорожском

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Помощник президента России Владимир Мединский заявил о готовности обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы, касающиеся Малороссии и Войска Запорожского. Информацию об этом передаёт ТАСС.

«С Марком [Рютте] мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он наверняка мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии», сказал Мединский.

Помощник президента также упомянул о готовности отправить Рютте учебник истории России для 6-го класса, однако усомнился в целесообразности такого шага, предполагая, что генсек его не прочтёт.

«Надо детей учить, пока они поперёк лавки лежат. А в данном случае уже поздно», — добавил Мединский.

Рютте снова похвалил Россию. На этот раз – за быструю реакцию на военные новшества в зоне СВО
Рютте снова похвалил Россию. На этот раз – за быструю реакцию на военные новшества в зоне СВО

Ранее Марк Рютте призвал страны Запада воздержаться от излишней доверчивости в отношении России. Он также заявил, что обеспокоен высокими темпами роста нашей армии и уверен, что российские войска могут достичь наступательного потенциала в течение трёх-семи лет.

Наталья Афонина
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