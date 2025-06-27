Помощник президента России Владимир Мединский заявил о готовности обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы, касающиеся Малороссии и Войска Запорожского. Информацию об этом передаёт ТАСС.

«С Марком [Рютте] мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он наверняка мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии», — сказал Мединский.

Помощник президента также упомянул о готовности отправить Рютте учебник истории России для 6-го класса, однако усомнился в целесообразности такого шага, предполагая, что генсек его не прочтёт.

«Надо детей учить, пока они поперёк лавки лежат. А в данном случае уже поздно», — добавил Мединский.