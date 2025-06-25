Денег от американцев не будет: Яценюк рассказал о будущем финансировании Киева

США не планируют выделять Киеву дополнительную финансовую помощь. Поэтому данная задача ляжет на плечи ЕС, Великобритании и Канады. Об этом сообщил экс-премьер Украины, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передаёт издание «Эспрессо».

Яценюк сослался на заявление генсека НАТО Марка Рютте о планах выделить 35 миллиардов долларов на поддержку украинского военно-промышленного комплекса. По мнению экс-премьера Незалежной, основное финансовое бремя этой инициативы ляжет на страны Евросоюза, Великобританию и Канаду. Он также подчеркнул, что вопрос о предоставлении помощи Украине со стороны США пока не рассматривается, хотя в Вашингтоне уже появляются голоса в поддержку Киева.