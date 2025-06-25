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Регион
25 июня, 11:09

Денег от американцев не будет: Яценюк рассказал о будущем финансировании Киева

Яценюк: США не планируют осуществлять дополнительное финансирование Украины

Арсений Яценюк. Обложка © РИА Новости / Стрингер

Арсений Яценюк. Обложка © РИА Новости / Стрингер

США не планируют выделять Киеву дополнительную финансовую помощь. Поэтому данная задача ляжет на плечи ЕС, Великобритании и Канады. Об этом сообщил экс-премьер Украины, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передаёт издание «Эспрессо».

Яценюк сослался на заявление генсека НАТО Марка Рютте о планах выделить 35 миллиардов долларов на поддержку украинского военно-промышленного комплекса. По мнению экс-премьера Незалежной, основное финансовое бремя этой инициативы ляжет на страны Евросоюза, Великобританию и Канаду. Он также подчеркнул, что вопрос о предоставлении помощи Украине со стороны США пока не рассматривается, хотя в Вашингтоне уже появляются голоса в поддержку Киева.

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Ранее Яценюк неожиданно появился на саммите НАТО. Он сообщил, что генсек альянса в своём выступлении основное внимание уделил Украине, лишь дважды упомянув Китай. Это, по его мнению, говорит о стремлении западных стран оказывать дальнейшую финансовую поддержку Незалежной.

Мария Любицкая
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