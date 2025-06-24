Экс-премьер Украины Яценюк приехал на саммит НАТО и сделал заявление

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк неожиданно появился на саммите НАТО и сообщил, что генеральный секретарь альянса в своём выступлении основное внимание уделил Украине и угрозе со стороны России, лишь дважды упомянув Китай. По его словам, это свидетельствует о том, что блок понимает необходимость поддержки Незалежной.

Касательно финансирования Яценюк отметил, что ожидается увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% от ВВП, из которых 3,5% составят традиционные бюджетные ассигнования, а 1,5% — дополнительные инвестиции в оборонный сектор. В настоящее время, как он пояснил, идёт дискуссия о том, будет ли включаться помощь Украине в эти 5% или нет.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что поддержка Украины выражается не только на словах, но и на деле — объём помощи уже достиг 35 миллиардов долларов, а по последним данным генерального секретаря НАТО, может увеличиться до 40 миллиардов.