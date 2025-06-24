Стали известны планы НАТО по Украине на предстоящем саммите в Гааге
Politico: Во время предстоящего саммита НАТО страны подтвердят поддержку Киева
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Cтраны НАТО на саммите в Гааге подтвердят свою приверженность поддержке Украины, но без указания конкретных сроков её вступления в альянс. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — сказал собеседник издания.
Указывается, что страны НАТО будут учитывать помощь Украине в рамках своих национальных оборонных расходов. Более того, в финальной декларации саммита будет закреплено обязательство всех стран-членов блока оказывать коллективную поддержку Киеву.
Ранее сообщалось, что Трамп отодвинул украинскую повестку на саммите НАТО. Как пишут западные таблоиды, недавние американские удары по Ирану кардинально изменили расстановку приоритетов на саммите альянса. Предстоящее собрание стран-участниц НАТО пройдёт с 24 по 25 июня 2025 года в нидерландском городе Гаага.