Стали известны планы НАТО по Украине на предстоящем саммите в Гааге

Cтраны НАТО на саммите в Гааге подтвердят свою приверженность поддержке Украины, но без указания конкретных сроков её вступления в альянс. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — сказал собеседник издания.

Указывается, что страны НАТО будут учитывать помощь Украине в рамках своих национальных оборонных расходов. Более того, в финальной декларации саммита будет закреплено обязательство всех стран-членов блока оказывать коллективную поддержку Киеву.