Путин отметил, что отношения РФ и США выравниваются благодаря Трампу

Российско-американские отношения демонстрируют потепление и намёки на возможное восстановление, что произошло после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«В целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединёнными Штатами начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что между основными ведомствами двух стран налажен тесный контакт, речь идёт и о совместной работе по линии спецслужб, так как борьбу с терроризмом никто не отменял, и угрозы по-прежнему существуют.