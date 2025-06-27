Путин сообщил, что бизнес США «посылает сигналы» о своём желании вернуться в РФ

Россия и США могут восстановить экономическое взаимодействие, тем более что американские предприниматели дают понять, что хотели бы вернуться на российский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами после саммита ЕАЭС в Минске.

Президент отметил, что перспективны в сфере экономического взаимодействия очень хорошие.

«Мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать», — пояснил глава государства.

Ранее Путин поручил рассмотреть условия возвращения западных брендов в РФ до 1 июля. Поручение включает в себя рассмотрение предложений от ведущих деловых объединений об установлении порядка согласования сделок и операций, в результате которых лица из недружественных государств получают право собственности, владения или пользования недвижимым имуществом для ведения бизнеса в России.