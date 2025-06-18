В России выдвинули одно условие для желающих вернуться на рынок брендов

Иностранные компании, покинувшие Россию в 2022 году, отключили часть функций своих товаров и прекратили гарантийное обслуживание, нанеся ущерб потребителям. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов предложил обязать возвращающиеся в РФ бренды компенсировать эти затраты.

По словам Павлова, владельцы иностранной техники и автомобилей после ухода компаний были вынуждены оплачивать ремонт, несмотря на действовавшую гарантию, а отключение функций привело к снижению стоимости их устройств и транспортных средств.

«Всё это, на наш взгляд, должно подлежать обязательной компенсации, чтобы у тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не складывалось впечатление, что можно презрительно относиться к российскому законодательству», — заявил он 360.ru.

Глава ОПИ добавил, что в последние годы появились правила по защите прав потребителей Союзного государства, которые повышают ответственность поставщиков и производителей. Павлов подчеркнул, что российский рынок сохранил привлекательность для иностранных компаний, отметив, что с 2019 по 2022 года общий заработок ушедших фирм превысил восемь триллионов рублей. Однако теперь для возвращения им придётся компенсировать убытки потребителей.