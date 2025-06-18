В России выдвинули одно условие для желающих вернуться на рынок брендов
Глава ОПИ Павлов: Бренды должны платить компенсацию за возвращение на рынок РФ
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Иностранные компании, покинувшие Россию в 2022 году, отключили часть функций своих товаров и прекратили гарантийное обслуживание, нанеся ущерб потребителям. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов предложил обязать возвращающиеся в РФ бренды компенсировать эти затраты.
По словам Павлова, владельцы иностранной техники и автомобилей после ухода компаний были вынуждены оплачивать ремонт, несмотря на действовавшую гарантию, а отключение функций привело к снижению стоимости их устройств и транспортных средств.
«Всё это, на наш взгляд, должно подлежать обязательной компенсации, чтобы у тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не складывалось впечатление, что можно презрительно относиться к российскому законодательству», — заявил он 360.ru.
Глава ОПИ добавил, что в последние годы появились правила по защите прав потребителей Союзного государства, которые повышают ответственность поставщиков и производителей. Павлов подчеркнул, что российский рынок сохранил привлекательность для иностранных компаний, отметив, что с 2019 по 2022 года общий заработок ушедших фирм превысил восемь триллионов рублей. Однако теперь для возвращения им придётся компенсировать убытки потребителей.
Ранее Life.ru сообщал, что РФ будет тщательно оценивать ситуацию на рынке, прежде чем принять решение о возвращении тех зарубежных брендов, которые ушли после начала СВО. При этом приоритет будет отдаваться отечественным компаниям.