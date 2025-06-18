Мантуров озвучил главное условие для возвращения иностранных компаний в Россию

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании смогут обсуждать возвращение на российский рынок только после того, как будут сняты санкции с нашей страны. Его комментарий телеканалу «Звезда» прозвучал на полях ПМЭФ-2025.

«Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции сняли, а потом пусть приходят, и поговорим», — сказал Мантуров.

Он также дал понять, что готов обсуждать перспективы только с теми бизнес-структурами, которые окажут влияние на политическое решение по отмене ограничений. При этом Мантуров подчеркнул, что те иностранные компании, которые остались в России и ведут себя добросовестно, смогут сохранить свои позиции.