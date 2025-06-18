«Ведут себя корректно»: Мантуров высоко оценил действия оставшихся в РФ зарубежных компаний
Мантуров: Большинство оставшихся в РФ зарубежных компаний ведут себя корректно
Денис Мантуров. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Зарубежные компании, которые продолжают работу в России и действуют в высшей степени добросовестно, смогут сохранить свой сегмент на российском рынке. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Большое количество иностранных компаний, которые остаются привержены нашему рынку, ведут себя крайне корректно, и в том числе по отношению к тем принципам, которые я упомянул», — сказал Мантуров во время выступления в рамках сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке» на ПМЭФ-2025.
Кроме того, он отметил, что эти компании не только вносят вклад в технологическое развитие через научно-технические изыскания, но и заботятся о социальной сфере на своих предприятиях, а также уделяют внимание подготовке персонала и привлечению молодых талантов. Такой подход, по словам Мантурова, позволит иностранному бизнесу сохранить свою долю рынка в РФ.
Ранее Мантуров уточнил, что российская сторона будет проводить тщательный анализ рыночной обстановки, прежде чем разрешить возвращение зарубежных торговых марок, приостановивших работу после начала СВО. Он подчеркнул, что любые решения будут приниматься с учётом приоритета интересов отечественных производителей.