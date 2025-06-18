«Ведут себя корректно»: Мантуров высоко оценил действия оставшихся в РФ зарубежных компаний

Зарубежные компании, которые продолжают работу в России и действуют в высшей степени добросовестно, смогут сохранить свой сегмент на российском рынке. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Большое количество иностранных компаний, которые остаются привержены нашему рынку, ведут себя крайне корректно, и в том числе по отношению к тем принципам, которые я упомянул», — сказал Мантуров во время выступления в рамках сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке» на ПМЭФ-2025.

Кроме того, он отметил, что эти компании не только вносят вклад в технологическое развитие через научно-технические изыскания, но и заботятся о социальной сфере на своих предприятиях, а также уделяют внимание подготовке персонала и привлечению молодых талантов. Такой подход, по словам Мантурова, позволит иностранному бизнесу сохранить свою долю рынка в РФ.