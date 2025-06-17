Стало известно, вернётся ли Renault в Россию
Мантуров: Renault предпринимает всё, чтобы не возвращаться в Россию
Renault. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Klindic
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что шансы на возвращение Renault в капитал «АвтоВАЗа» оцениваются как низкие. По его словам, действия французской компании говорят, что они сами не заинтересованы в этом.
«Пока всё идёт к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации», — заявил Мантуров в эфире РБК-ТВ.
Он также подчеркнул, что Renault прервала кооперационные поставки и не оказывала поддержки «АвтоВАЗу». Правительство учитывает эти недружественные действия, а также информацию о поставках техники Renault на Украину при рассмотрении вопроса о возможном возвращении компании на российский рынок.
Ранее Мантуров опроверг информацию о возможном возвращении Toyota и Hyundai на российский рынок. Он уточнил, что обе компании прекратили свою деятельность в России ещё в 2022 году, и о возобновлении сотрудничества речи не идёт.