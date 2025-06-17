Стало известно, вернётся ли Renault в Россию

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что шансы на возвращение Renault в капитал «АвтоВАЗа» оцениваются как низкие. По его словам, действия французской компании говорят, что они сами не заинтересованы в этом.

«Пока всё идёт к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации», — заявил Мантуров в эфире РБК-ТВ.

Он также подчеркнул, что Renault прервала кооперационные поставки и не оказывала поддержки «АвтоВАЗу». Правительство учитывает эти недружественные действия, а также информацию о поставках техники Renault на Украину при рассмотрении вопроса о возможном возвращении компании на российский рынок.