В кабмине опровергли информацию о возвращении двух марок авто на российский рынок

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что сообщения о возможном возобновлении деятельности Toyota и Hyundai в нашей стране не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что сотрудничество с этими автопроизводителями полностью прекращено с 2022 года.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я всё-таки исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой», — сказал Мантуров в эфире РБК-ТВ.