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17 июня, 10:58

В кабмине опровергли информацию о возвращении двух марок авто на российский рынок

Мантуров: Сообщения о возвращении Toyota и Hyundai на рынок РФ ложные

Toyota. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HOHLOVMIHAIL

Toyota. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HOHLOVMIHAIL

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что сообщения о возможном возобновлении деятельности Toyota и Hyundai в нашей стране не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что сотрудничество с этими автопроизводителями полностью прекращено с 2022 года.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я всё-таки исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой», сказал Мантуров в эфире РБК-ТВ.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Toyota якобы возобновила продажи в России. Согласно лотам на сайте популярного классифайда новые машины выставлены на продажу в московском автосалоне, 94% которого владеет концерт Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Однако позднее официальный представитель организации опроверг данную информацию.

Мария Любицкая
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