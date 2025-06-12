Toyota опровергла информацию о возобновлении продаж в России

В Toyota Tsusho Corporation официально отвергли информацию о якобы запланированном возобновлении продаж автомобилей марки Toyota на российском рынке. В компании заявили, что таких намерений нет, сообщает РИА «Новости».

«(Информация о возобновлении продаж. — Прим. Life.ru) не соответствует действительности. На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет», — говорится в сообщении.