Надёжны и доступны: Названы лучшие кроссоверы с пробегом за 1,5 млн рублей

Среди машин возрастом до 10 лет и с пробегом до 100 тысяч километров для покупки стоит рассмотреть модели Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster и Hyundai Creta. Об этом в беседе с RG.ru рассказал автоэксперт Александр Ковалёв.

«В сегменте машин возрастом до 10 лет и с пробегом не более 100 тысяч километров выбор есть. За указанный бюджет доступны, например, Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster и Hyundai Creta. Все эти модели хорошо знакомы рынку, обладают достойной надёжностью и не испытывают проблем с запчастями — есть как оригинальные, так и аналоги», — подчеркнул специалист.

Ковалёв отметил, что стоит уделить внимание японским моделям авто, если рассматривать покупку из-за рубежа. По его словам, машины там лучше обслуживаются и имеют аккуратный салон. Самый главный минус — правое расположение руля. Собеседник газеты уточнил, что стоит рассмотреть Mazda CX-30 или Nissan Kicks в рамках заданного бюджета.

Также автоэксперт рекомендовал приобрести китайские машины. За полтора миллиона рублей можно рассмотреть Volkswagen T-Cross, Chery Tiggo 8, Changan CS75, Geely Atlas и Jetta VS5. Основные особенности — иногда отсутствуют тёплые опции, а ещё их нередко плохо обрабатывают от коррозии.