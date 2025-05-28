Климат-контроль и подогрев руля: Названы лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей

Лучшими китайскими автомобилями в бюджете до трёх миллионов рублей являются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6. Об этом в беседе с RG.ru заявил эксперт Илья Петров.

«Haval Jolion — это компактный кроссовер. Модель оснащается бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью от 143 до 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм. Доступны как передний, так и полный привод с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач», — объяснил специалист.

Петров добавил, что Haval Jolion выделяется современным дизайном с крупной решёткой радиатора. Кроме того, в салоне машины установлены двухзонный климат-контроль, есть беспроводная зарядка, а также предусмотрен подогрев руля.

Также лучшей китайской машиной признан кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Оснащение включает премиальную аудиосистему Sony, многоцветную подсветку интерьера. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

На третьем месте расположился Haval M6. Данная модель популярна среди семей с детьми. Китайский кроссовер оснащён бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра, мощностью 143 л.с.