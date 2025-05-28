Климат-контроль и подогрев руля: Названы лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей
Эксперт Петров: Haval Jolion признан лучшим китайским кроссовером до ₽3 млн
Китайское авто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sami_DZ
Лучшими китайскими автомобилями в бюджете до трёх миллионов рублей являются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6. Об этом в беседе с RG.ru заявил эксперт Илья Петров.
«Haval Jolion — это компактный кроссовер. Модель оснащается бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью от 143 до 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм. Доступны как передний, так и полный привод с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач», — объяснил специалист.
Петров добавил, что Haval Jolion выделяется современным дизайном с крупной решёткой радиатора. Кроме того, в салоне машины установлены двухзонный климат-контроль, есть беспроводная зарядка, а также предусмотрен подогрев руля.
Также лучшей китайской машиной признан кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Оснащение включает премиальную аудиосистему Sony, многоцветную подсветку интерьера. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
На третьем месте расположился Haval M6. Данная модель популярна среди семей с детьми. Китайский кроссовер оснащён бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра, мощностью 143 л.с.
А ранее россиянам назвали 10 лучших автомобилей для покупки при бюджете до 600 тысяч рублей. Лидером сегмента стал Ford Focus (2007–2011 годов выпуска). Средняя цена авто достигает 499 тысяч рублей.