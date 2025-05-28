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28 мая, 15:53

Климат-контроль и подогрев руля: Названы лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей

Эксперт Петров: Haval Jolion признан лучшим китайским кроссовером до ₽3 млн

Китайское авто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sami_DZ

Китайское авто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sami_DZ

Лучшими китайскими автомобилями в бюджете до трёх миллионов рублей являются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6. Об этом в беседе с RG.ru заявил эксперт Илья Петров.

«Haval Jolion это компактный кроссовер. Модель оснащается бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью от 143 до 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм. Доступны как передний, так и полный привод с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач», — объяснил специалист.

Петров добавил, что Haval Jolion выделяется современным дизайном с крупной решёткой радиатора. Кроме того, в салоне машины установлены двухзонный климат-контроль, есть беспроводная зарядка, а также предусмотрен подогрев руля.

Также лучшей китайской машиной признан кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Оснащение включает премиальную аудиосистему Sony, многоцветную подсветку интерьера. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

На третьем месте расположился Haval M6. Данная модель популярна среди семей с детьми. Китайский кроссовер оснащён бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра, мощностью 143 л.с.

Россия переместилась с первого на шестое место в списке главных покупателей китайских авто
Россия переместилась с первого на шестое место в списке главных покупателей китайских авто

А ранее россиянам назвали 10 лучших автомобилей для покупки при бюджете до 600 тысяч рублей. Лидером сегмента стал Ford Focus (2007–2011 годов выпуска). Средняя цена авто достигает 499 тысяч рублей.

Дарья Нарыкова
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