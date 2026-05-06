Средняя стоимость нового китайского автомобиля в РФ перевалила за 4 млн рублей

Средняя цена нового китайского автомобиля в России в апреле впервые превысила 4 млн рублей (+2,7% за месяц), тогда как стоимость машин локальной сборки (Lada, Evolute, Belgee и др.) осталась на уровне 2,04 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Москва остаётся самым дорогим регионом (3,96 млн, +1,4%), Петербург — 3,33 млн (+4%). Брянская (–12%) и Воронежская (–10%) области, а также Краснодарский край (–8%) показали снижение. Вологодская область (+6,6%) и Тульская (+5%) — рост. Сильнее всего упали в цене Haval H3 (–5,5%), Jaecoo J6 (–4%), Haval Jolion (–3,3%).

Самый высокий спрос — Lada Granta, Lada Iskra и Haval Jolion. Предложение от локальных марок выросло на 18% с начала года, от китайских — только на 1% за месяц.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил корпоративный отпуск для всех сотрудников. С 4 по 13 мая предприятие проведёт модернизацию, инвестировав более 530 миллионов рублей. Средства направят на оснащение для серийного выпуска новой модели Lada Azimut. Завершить работы планируют 18 мая. С 14 мая конвейеры, не участвующие в модернизации, начнут запускать поэтапно.