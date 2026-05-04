АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая

АО «АвтоВАЗ» объявил корпоративный отпуск для всего своего коллектива. Как рассказал «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев, отпуск продлится с 4 по 13 мая включительно.

После этого, 14 и 15 мая, для части персонала введут режим вынужденного простоя. Он коснётся тех, кто не будет занят на пуско-наладочных работах, ремонте оборудования или обслуживании текущей деятельности завода. На этот период за всеми сохранят зарплату.

Более 530 миллионов рублей компания направит на техперевооружение. Деньги пойдут на монтаж оборудования для серийного выпуска новой модели Lada Azimut, старт которой намечен на третий квартал 2026 года. Также модернизируют сборочную линию семейства Lada Niva.

Завершить все работы рассчитывают к 18 мая. С 14 числа конвейеры, не связанные с модернизацией, начнут запускать поэтапно.

Руководство пересмотрело производственный календарь, сдвинув дни отдыха. Единый отпуск, назначенный на 29 и 30 декабря, перенесли на 12 и 13 мая. Так к изначально объявленным выходным (с 4 по 8 мая) добавили ещё несколько дней, увеличив майские каникулы на АвтоВАЗе на целую неделю.

Ранее Life.ru писал, что АвтоВАЗ вложит сотни миллионов в обновление заводов. В компании сообщили, что общий бюджет мероприятий превысит 530 млн рублей, при этом планируется выполнить свыше 15 тысяч работ. В рамках обновления проведут пусконаладку новых обрабатывающих центров в моторном производстве.