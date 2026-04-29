29 апреля, 08:20

Новые модели и моторы: АвтоВАЗ вложит сотни миллионов в обновление заводов

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

АвтоВАЗ направит более 530 млн рублей на обновление производственных мощностей в период корпоративного отпуска с 1 по 13 мая. Средства пойдут на подготовку к выпуску кроссовера Lada Azimut и модернизацию линии сборки Lada Niva.

В компании сообщили, что общий бюджет мероприятий превысит 530 млн рублей, при этом планируется выполнить свыше 15 тысяч работ. В рамках обновления проведут пусконаладку новых обрабатывающих центров в моторном производстве. Там будут выпускать двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра. Также запланировано обновление оборудования в цехах окраски, сварки и финальной сборки автомобилей.

Завершить все работы рассчитывают к 18 мая, после чего линии начнут запускать поэтапно. На время корпоративного отпуска сотрудникам сохранят полную заработную плату.

АвтоВАЗ уже весной запустит платную подписку на Lada Vesta

А ранее на АвтоВАЗе продемонстрировали предсерийные образцы Lada Azimut из первой партии. Полноценная премьера новинки запланирована на осень 2026 года. Выпуск начнется в третьем квартале, а продажи — в четвёртом. Производитель также подтвердил расширение линейки двигателей. К ранее заявленным моторам на 1,6 и 1,8 литра добавится 1,5-литровый турбоагрегат китайского производства, характеристики которого пока не раскрываются.

