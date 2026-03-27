АвтоВАЗ уже весной запустит платную подписку на Lada Vesta

АвтоВАЗ в ближайшее время введёт платную подписку на автомобили Lada Vesta. Об этом рассказал глава автогиганта Максим Соколов в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц», — разъяснил Соколов.

В дальнейшем сервис планирует распростарнятся на модели Largus и Granta. Услуга будет доступна в том числе и водителям такси.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ уже продолжительное время прорабатывает возможность запуска платной подписки на свои автомобили. Ежемесячный платёж на начальном этапе составит 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года вырастет до 43 990 рублей. В стоимость сервиса уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная замена шин, а также спутниковая система безопасности.