Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 07:29

АвтоВАЗ уже весной запустит платную подписку на Lada Vesta

Lada Vesta. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Lada Vesta. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

АвтоВАЗ в ближайшее время введёт платную подписку на автомобили Lada Vesta. Об этом рассказал глава автогиганта Максим Соколов в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц», — разъяснил Соколов.

В дальнейшем сервис планирует распростарнятся на модели Largus и Granta. Услуга будет доступна в том числе и водителям такси.

Глава АвтоВАЗа рассказал о доминировании Lada, а потом сел в Mercedes и уехал

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ уже продолжительное время прорабатывает возможность запуска платной подписки на свои автомобили. Ежемесячный платёж на начальном этапе составит 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года вырастет до 43 990 рублей. В стоимость сервиса уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная замена шин, а также спутниковая система безопасности.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • ladavesta
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar