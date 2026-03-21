АвтоВАЗ рассматривает запуск подписки на свои машины за минимум 40 тысяч рублей

АвтоВАЗ планирует ввести платную подписки на свои машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что пока автоконцерн лишь просчитывает такую услугу.

«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — ответили в компании на вопрос о возможном запуске сервиса.

Ежемесячный платёж, судя по опубликованным материалам, составит 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года вырастет до 43 990 рублей. В стоимость включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.

Ранее на дилерской конференции 19 марта автоконцерн представил информацию о новой услуге — долгосрочной подписке на автомобили Lada Vesta. Вместо покупки машины россияне смогут арендовать её на срок до 12 месяцев. На слайде компании в качестве примера была показана Lada Vesta в комплектации «Драйв» с двигателем 1,6 литра и вариатором. Подписка предусматривает возможность управления тремя водителями и ограничение пробега 30 тысяч километров в год.