Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 08:37

АвтоВАЗ рассматривает запуск подписки на свои машины за минимум 40 тысяч рублей

Обложка © ТАСС / Егор Алеев/

АвтоВАЗ планирует ввести платную подписки на свои машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что пока автоконцерн лишь просчитывает такую услугу.

«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — ответили в компании на вопрос о возможном запуске сервиса.

Ежемесячный платёж, судя по опубликованным материалам, составит 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года вырастет до 43 990 рублей. В стоимость включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.

«АвтоВАЗ» начал выпуск коммерческих автомобилей под новым брендом SKM
Ранее на дилерской конференции 19 марта автоконцерн представил информацию о новой услуге — долгосрочной подписке на автомобили Lada Vesta. Вместо покупки машины россияне смогут арендовать её на срок до 12 месяцев. На слайде компании в качестве примера была показана Lada Vesta в комплектации «Драйв» с двигателем 1,6 литра и вариатором. Подписка предусматривает возможность управления тремя водителями и ограничение пробега 30 тысяч километров в год.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar