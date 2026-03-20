«АвтоВАЗ» начал выпуск коммерческих автомобилей под новым брендом SKM

«АвтоВАЗ» запустил производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под новым брендом SKM. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Первой моделью линейки стал «М7» в двух вариантах: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Сборка будет идти на мощностях дочернего предприятия «ВИС-авто», где уже выпускаются коммерческие версии Lada Granta и Niva.

Автомобили оснастят 2-литровым бензиновым двигателем (137 л.с.) в паре с пятиступенчатой механикой, задним приводом и рессорной подвеской. В базовую комплектацию войдут кондиционер, подушки безопасности, системы помощи при вождении и дистанционный запуск двигателя.

Как уточнили в компании, SKM будет позиционироваться в рамках направления «Лада бизнес». Часть компонентов уже локализована, сборка ведётся крупноузловым методом. Цены и детальные характеристики производитель обещает объявить перед стартом продаж.

В конце февраля директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин заявил, что январь и февраль 2026 года стали самыми провальными для российского авторынка за последние 20 лет. По его словам, ситуация может выправиться во втором полугодии — тогда рынок приблизится к показателям 2025-го. Сейчас, в отличие от прошлых лет, на складах нет избыточного давления, что эксперт назвал позитивным фактором. Однако для восстановления продаж потребуются «креативные идеи».