АвтоВАЗ опроверг слухи о переходе на четырёхдневку

«Автоваз» официально заявил, что не планирует переходить на сокращённую рабочую неделю. В компании опровергли информацию, распространённую Telegram-каналом Mash, о возможном введении четырёхдневного графика.

«Никаких планов по переходу на сокращённую рабочую неделю у „Автоваза“ нет, коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда», — говорится в сообщении автоконцерна.

Таким образом, в компании подтвердили, что все сотрудники будут работать в привычном режиме и получать заработную плату в полном объёме.

Ранее АвтоВАЗ объявил начало 2026 года худшим за последние 20 лет. На данный момент наблюдается отсутствие давления на склады, в отличие от прошлых лет, и это позитивный фактор. Директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин также отметил, что для восстановления продаж потребуются «креативные идеи».