Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 07:57

АвтоВАЗ опроверг слухи о переходе на четырёхдневку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

«Автоваз» официально заявил, что не планирует переходить на сокращённую рабочую неделю. В компании опровергли информацию, распространённую Telegram-каналом Mash, о возможном введении четырёхдневного графика.

«Никаких планов по переходу на сокращённую рабочую неделю у „Автоваза“ нет, коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда», — говорится в сообщении автоконцерна.

Таким образом, в компании подтвердили, что все сотрудники будут работать в привычном режиме и получать заработную плату в полном объёме.

«АвтоВАЗ» русифицировал названия комплектаций Life и Techno
«АвтоВАЗ» русифицировал названия комплектаций Life и Techno

Ранее АвтоВАЗ объявил начало 2026 года худшим за последние 20 лет. На данный момент наблюдается отсутствие давления на склады, в отличие от прошлых лет, и это позитивный фактор. Директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин также отметил, что для восстановления продаж потребуются «креативные идеи».

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar