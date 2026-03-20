АвтоВАЗ хочет продавать Lada Vesta по подписке за 44 тыс. в месяц

АвтоВАЗ предложит россиянам оформить долгосрочную подписку на автомобили Lada Vesta вместо покупки. Об этом рассказал автоэксперт Артём Самородов в своём Telegram-канале. Информацию он получил на дилерской конференции концерна 19 марта.

Уже скоро россияне смогут взять Lada Vesta «по подписке». На слайде компании в качестве примера показали машину в комплектации «Драйв» с мотором 1,6 литра и вариатором. Арендовать авто можно будет на срок до 12 месяцев.

К управлению допустят трёх водителей. Максимальный пробег за весь период составит 30 000 километров.

В стоимость подписки войдут полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная замена шин и «спутниковая безопасность». Сейчас цена подписки составляет 39 990 рублей в месяц. С 20 апреля она вырастет до 43 990 рублей в месяц — примерно 1 500 рублей в сутки.

Ранее АвтоВАЗ запустил производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM. Первой моделью стала «М7» в двух версиях — цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.