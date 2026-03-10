Автоэксперт оценил влияние русификации названий на цены и продажи машин

С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка, предписывающий заменять иностранные слова на русские в публичном пространстве. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил «Ленте.ру», повлияет ли это на автопром.

По его словам, ожидать роста или падения продаж из-за перехода с латиницы на кириллицу не стоит. Например, переименование Vesta в «Весту» или Iskra в «Искру» ничего не меняет, кроме дополнительных издержек для производителя.

«Маркетинговых выгод для автопрома нет никаких», — уверен эксперт.

По его словам, требование в основном касается мелкого бизнеса без зарегистрированных товарных знаков. Крупные бренды, такие как Jolion, уже защищены в Роспатенте, и писать их кириллицей не придётся. Издержки будут минимальными и на ценах для покупателей не отразятся.