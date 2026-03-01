В России ограничили использование иностранных слов в вывесках

С 1 марта в России вступили в силу нормы, ограничивающие использование иностранных слов в вывесках и других средствах доведения информации до потребителей. Закон размещён на официальном сайте правовых актов.

Согласно документу, сведения, предназначенные для открытого ознакомления потребителей, подлежат размещению на русском языке, который имеет статус государственного на всей территории страны. Норма распространяется на вывески и иные формы, используемые в общественном пространстве. В законе отдельно оговорено, что при наличии соответствующих положений в региональном законодательстве допускается использование государственных языков республик, а также других языков народов.

Однако закон не касается случаев, когда речь идёт о фирменных наименованиях, товарных знаков и других случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Life.ru писал, что новое основание для расторжения трудового договора с иностранным работником вступает в силу с 1 марта 2026 года — увольнение станет возможным на основании нормативных правовых актов регионального уровня. Приводить штат в соответствие с новыми требованиями нужно будет на основе постановления правительства РФ от 5 декабря 2025 года № 1995. Этим документом утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год, и она касается всех категорий иностранцев, находящихся в России на законных основаниях.