Водителей предупредили о штрафе за долгий прогрев авто во дворе жилого дома

Долгий прогрев автомобиля во дворе запрещён 17-й главой ПДД. В теории штраф за это может достигать трёх тысяч рублей, предупредил юрист Лев Воропаев. На практике же, по его мнению, наказать водителя сложно.

Гражданину нужно доказать факт нарушения, зафиксировав на видео временной интервал. Запись следует направить в ГИБДД. Если вину докажут, владельца могут вызвать для разбирательства. Однако специалист настроен пессимистично.

«Всё это так долго и муторно, что не факт, что делом будут активно заниматься, а водителя привлекут к ответственности», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее юрист рассказал в беседе с Life.ru, что при автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несёт не водитель на фото, а владелец автомобиля. Эксперт объяснил, когда можно оспорить наказание с камеры.