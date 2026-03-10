«Лица не видно — штраф отменят?» Юрист объяснил, когда можно оспорить наказание с камеры

Водители в интернете нередко делятся «советом», как легко отменить штраф с дорожной камеры: якобы достаточно того, что на снимке не видно лица человека за рулём. Однако на практике этот аргумент почти никогда не работает. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев пояснил в беседе с Life.ru, что при автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несёт не водитель на фото, а владелец автомобиля.

По делам о нарушениях, зафиксированных камерами, к ответственности привлекают собственника транспортного средства, а не того, чьё лицо попало или не попало в кадр. Поэтому тезис «лица не видно — значит штраф незаконен» в российском праве неверен. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

Эксперт отметил, что в подобных делах юридически важен совсем другой вопрос — можно ли по материалам установить сам факт нарушения и точно связать его с конкретным автомобилем. Закон требует, чтобы обстоятельства дела были исследованы полно и объективно, а доказательства получены законным путём.

По словам Русяева, реальные шансы на успешное обжалование появляются в тех случаях, когда идентификация машины вызывает сомнения. Например, если на фотографии невозможно чётко прочитать государственный номер автомобиля или данные на снимке расходятся с постановлением — по номеру, марке, модели, цвету, месту или времени фиксации. В такой ситуации постановление становится уязвимым.

Ещё один распространённый повод для спора связан с дорожными знаками и разметкой. Если знак действительно отсутствовал, был закрыт, повреждён или противоречил схеме организации движения, это может стать серьёзным аргументом в жалобе. Но если знак просто не попал в кадр камеры, одного этого обычно недостаточно.

Отдельно юрист обратил внимание на ошибки в документах. Технические описки, которые не меняют сути выводов, сами по себе не ведут к отмене штрафа — закон допускает их исправление. Однако если ошибка касается того, кого именно привлекли к ответственности, где и когда произошло нарушение, постановление может быть признано дефектным.

Также собственник автомобиля может избежать ответственности, если докажет, что в момент фиксации машиной пользовался другой человек или она выбыла из владения в результате противоправных действий. Это возможно, например, при продаже автомобиля, аренде, передаче по доверенности или угоне, однако в таких случаях потребуются подтверждающие документы.

«Жалоба подаётся в течение десяти дней со дня получения постановления. Её можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев доступно онлайн-обжалование через «Госуслуги», а пропущенный срок можно восстановить при наличии уважительной причины», — добавил эксперт.

