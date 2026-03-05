МВД доработало проект новых правил техосмотра с усилением контроля

МВД подготовило обновлённую версию постановления, которое усилит контроль за проведением техосмотра автомобилей с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

В новой версии документа, первая редакция которого была представлена в начале февраля, прописан жёсткий механизм борьбы с мошенничеством: если у оператора ТО выявлено два нарушения по оформлению фиктивных диагностических карт в течение года, МВД сможет приостанавливать доступ компании к системе ЕАИСТО, не дожидаясь действий Российского союза автостраховщиков.

Проект также вводит детальный механизм подачи жалоб на отключение от ЕАИСТО. Жалоба подаётся в электронном виде в течение 20 дней, с рассмотрением в течение 15 рабочих дней, отметили в МВД. Если жалоба будет признана обоснованной, ГИБДД восстановит доступ компании к системе. Доработанный проект постановления также рассмотрят эксперты рабочих групп «регуляторной гильотины» при Правительстве РФ.

По действующим правилам, владельцы автомобилей старше четырёх лет обязаны проходить ТО при перерегистрации или изменении конструкции ТС. Ежегодно оформляется более 9 млн диагностических карт, из которых 64% приходится на легковые авто. В России работает около 3,5 тыс. операторов ТО.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили штрафы до 300 тыс. рублей за скручивание пробега у авто. По словам зампреда комитета Каплана Панеша, за мошенничество с пробегом и скрытие аварийной истории машин могут ввести уголовную ответственность. В интернете действуют компании, которые удаляют данные о ДТП, ремонтах и страховых выплатах, создавая опасность для покупателей и рынка в целом.