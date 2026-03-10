Старая машина превращается в бомбу замедленного действия и может убить при аварии

Почти 70% российского автопарка составляют автомобили старше десяти лет, тогда как на машины младше трёх лет приходится лишь около 7,9%. Основатель таксопарка STAX Станислав Еговцев рассказал Life.ru, почему возраст автомобиля может серьёзно повлиять на последствия ДТП.

По словам эксперта, старый автомобиль в критической ситуации может не просто не спасти водителя и пассажиров, но и усилить тяжесть аварии.

Во время столкновения машина должна поглощать энергию удара за счёт продуманной конструкции кузова. Однако со временем элементы силовой структуры теряют прочность. Коррозированные лонжероны и стойки хуже гасят удар, а усталость металла нарушает геометрию кузова.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с системами безопасности. Подушки безопасности иногда не раскрываются или срабатывают некорректно из-за деградации датчиков и проводки. Ремни с изношенными преднатяжителями также хуже фиксируют тело пассажира. В результате вместо запрограммированной деформации кузов складывается непредсказуемо, салон теряет жёсткость, а перегрузки для людей внутри становятся значительно выше.

Эксперт отметил, что за последние 15–20 лет требования к автомобильной безопасности серьёзно ужесточились. Современные машины проходят более сложные краш-тесты, а их конструкции проектируются с учётом различных сценариев столкновений.

Во многих старых моделях меньше подушек безопасности, отсутствует система стабилизации (ESP) или используется её ранняя версия, а также нет современных зон программируемой деформации кузова. Поэтому при одинаковой аварии риск травм в старом автомобиле статистически выше.

Особенно уязвимыми становятся пороги, стойки и лонжероны — именно те элементы кузова, которые должны гасить энергию удара. При этом автомобиль может внешне выглядеть исправным, но его способность защищать пассажиров уже значительно снижается. Станислав Еговцев Основатель таксопарка STAX

Ещё один фактор риска — ухудшение управляемости. По словам Еговцева, старые машины чаще имеют изношенные тормозные механизмы, люфты рулевого управления, нестабильную подвеску и ухудшенное сцепление с дорогой из-за возрастных шин и резиновых элементов. В критической ситуации даже увеличение тормозного пути на 2–3 метра может стать решающим.

Современные автомобили не только защищают пассажиров при ударе, но и помогают избежать аварии. Системы автоматического экстренного торможения, контроль полосы движения и мониторинг слепых зон снижают влияние человеческого фактора. В старых машинах таких ассистентов чаще всего нет, поэтому вероятность ошибки водителя возрастает.

Кроме того, возраст автомобиля связан с естественным износом электроники: окисляются контакты, выходят из строя датчики, деградирует проводка. Многие из этих проблем могут никак не проявляться до момента, когда система должна сработать.

«Экономия на автомобиле не компенсирует потенциальные риски для здоровья и жизни. Старый автомобиль — это техника, разработанная по стандартам прошлого и прошедшая годы физического износа. В условиях плотного трафика и высоких скоростей ставка на устаревшую конструкцию — сознательный риск», — заключил эксперт.

Ранее в России расширили список моделей автомобилей, допущенных до работы в такси. Теперь в реестр включены кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от марки Tenet, пассажирские микроавтобусы Sollers SF1 и SP7. А ещё для перевозок разрешили использовать «Волжанку» — модель ГАЗ, которую начнут выпускать уже в апреле.