Автоэксперт объяснил, почему владельцам «японцев» не стоит бояться нехватки двигателей

Автоэксперт Григорий Братухин заявил, что сведения о скорой нехватке двигателей и коробок передач для японских машин не соответствуют действительности. Поводом для таких сообщений стали опасения о перебоях в поставках через ОАЭ.

По словам специалиста, тревожные прогнозы сильно преувеличены. Даже если логистика через отдельные направления временно усложнится или подорожает, это не означает запрет на ввоз комплектующих.

«Отказываться от хороших и проверенных временем автомобилей не стоит. Возможно, будет небольшое подорожание запчастей, но на это не нужно реагировать слишком остро — сегодня любой импорт в России дорожает так или иначе», — уточнил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Рынок не ограничивается только марками из Страны восходящего солнца: достаточно надёжных вариантов среди немецких, британских и других брендов. Сервисные центры за последние годы уже научились перестраивать каналы снабжения под меняющийся спрос.

«Будем надеяться, что конфликт на Ближнем Востоке не затянется, и всё стабилизируется», — подытожил автоэксперт.

Напомним, ранее телеграм-канал SHOT писал, что более 15 млн владельцев японских авто могут остаться без двигателей и коробок передач из-за Ирана. Основные поставки таких агрегатов шли через ОАЭ — один из крупнейших мировых хабов по разборке машин. Оттуда моторы и трансмиссии отправляли в Россию морским путём через Иран и Каспий до Астрахани.