Более 15 млн владельцев японских авто могут остаться без двигателей и коробок передач из-за Ирана

Российские автосервисы рискуют остаться без контрактных двигателей и коробок передач для японских автомобилей. Как выяснил SHOT, основные поставки таких агрегатов шли через Объединённые Арабские Эмираты — один из крупнейших мировых хабов по разборке машин. Оттуда моторы и трансмиссии отправляли в Россию морским путём через Иран и Каспий до Астрахани.

Стоимость подержанного двигателя из Эмиратов составляла от 80 до 200 тысяч рублей, новый обходился почти в 600 тысяч. Теперь из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударов по территории ОАЭ эта логистическая цепочка может прерваться на неопределённый срок.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что имеющихся на складах запасов по самым востребованным позициям хватит примерно на месяц. Если конфликт затянется, под ударом окажутся более 15 миллионов владельцев японских машин, которым регулярно требуются запчасти.

Ранее Life.ru писал, что с 1 апреля частный ввоз автомобилей из стран ЕАЭС могут приравнять к коммерческому, что лишит возможности использовать более дешёвые схемы растаможки и приведёт к резкому росту цен на машины, ввезённые по параллельному импорту. Если раньше растаможка авто из Киргизии обходилась примерно в 20 тысяч долларов, то после введения новых правил доплата может составить ещё столько же. Например, Toyota RAV4 может подорожать на 700 тысяч рублей.