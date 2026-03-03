Владимир Путин
Регион
2 марта, 23:20

Subaru отзывает более 5 тысяч автомобилей в России из-за дефекта тормозов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Catrina Haze

Росстандарт объявил об отзыве 5467 автомобилей Subaru моделей Legacy, Outback и XV, реализованных в России с 2015 по 2019 год. Причина — возможное разъединение разъёма электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора. Это грозит несрабатыванием тормоза.

В рамках сервисной кампании дилеры проверят разъём, при необходимости заменят его часть и уплотнитель, а также установят дополнительный фиксатор. Ремонт будет бесплатным.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедший год обслуживание автомобилей заметно подорожало. Теперь средний чек по массовым моделям будет составлять на 15–37% больше, чем раньше. В связи с этим автолюбителям советуют отказаться от одного пункта при подготовке авто к весне 2026.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росстандарт
  • subaru
  • Авто
