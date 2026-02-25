Удар по кошельку: Россиян призвали отказаться от одного пункта при подготовке авто к весне 2026

За последний год обслуживание автомобилей заметно подорожало. Средний чек по массовым моделям вырос на 15–37% в зависимости от марки. Весной 2026 года сезонная замена шин подорожает ещё на 10–15%. Во сколько обойдётся подготовка машины к весне и как не переплатить, рассказал Life.ru бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Запчасти подорожали в среднем на 7%. Отдельные позиции выросли сильнее — лампы на 18%, сайлентблоки на 13%, тормозные диски на 12%. С января 2026 года НДС поднялся до 22%, что добавило к ценам по всей цепочке. На рынке автосервиса не хватает около 150 тысяч специалистов, и это тоже давит на стоимость работ. Илья Русяев Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

Что делать в первую очередь

После зимы эксперт рекомендует начать с вопросов безопасности. В первую очередь — заменить шины с обязательной балансировкой, проверить тормозную систему и провести диагностику подвески после зимних ям. Также важно обновить расходные материалы согласно регламенту производителя. Детейлинг и косметические процедуры можно отложить.

Обслуживание отечественных автомобилей обходится дешевле. Иномарки стоят дороже — разница в среднем чеке может достигать двух раз. При этом массовые расходники сейчас доступны, а детали под заказ для сложного ремонта дорожают быстрее и нередко требуют длительного ожидания.

Опасность «серых» сервисов и контрафакта

Нелегальные сервисы без кассы предлагают цены ниже примерно на 18% за счёт отсутствия НДС. Однако без заказ-наряда и чека клиент остаётся без юридической защиты в случае претензий. Гарантия в таких мастерских фактически зависит от доброй воли мастера, а риск установки контрафактных запчастей выше из-за отсутствия прозрачной сметы.

В России до августа 2026 года проходит эксперимент по маркировке автокомпонентов. Проверить подлинность детали можно через приложение «Честный ЗНАК».

Перед началом работ специалисты советуют обязательно запрашивать подробную смету, оформлять заказ-наряд и сохранять чек. Также стоит заранее договориться о возврате старых деталей. Подозрительно низкие цены на сложные виды ремонта часто свидетельствуют о риске использования подделок.

Кстати, с 2026 года в России вступили в силу новые правила прохождения медицинской комиссии для водителей. Получить заветную справку «для галочки» больше не получится — все данные тщательно проверяются, а решения принимаются на основе электронной истории болезней. Про сюрпризы при медосмотре для водителей в 2026 году читайте на Life.ru.