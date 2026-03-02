Продать и не «краснеть» за нового владельца: Автоюрист оценил идеальную защиту от чужих штрафов

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Life.ru о том, что обязательная цифровая фиксация факта отчуждения автомобиля между физическими лицами может стать прекрасным механизмом для защиты продавца. Таким мнением поделился он о соответствующей инициативе.

«Часто встречается ситуация, когда продавцы звонят и жалуются: «Вы знаете, я не могу снять машину с учёта. Продал её месяц назад, а сейчас не могу сделать этого, потому что уже введены запреты на регистрационные действия, а на автомобиле набралось много штрафов», — пояснил специалист.

Поэтому внедрение автоматической процедуры снятия автомобиля с учёта после продажи — очень важное и нужное решение. Если эта услуга будет действительно работать так, как обещают, то она поможет избавиться от таких неприятных ситуаций, уверен Славнов. Продавцы не будут переживать о том, что на их автомобиле остались штрафы или ограничения, — система самостоятельно и своевременно снимет машину с учёта после продажи, что уменьшит вероятность того, что «прилетят» лишние штрафы за чужие проступки.

По словам юриста, такой механизм создаст существенную защиту для добросовестных продавцов, убережёт их от возможных финансовых потерь и упростит процедуры оформления. Это сделает авторынок более прозрачным, понятным и безопасным, резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность установить обязательную цифровую фиксацию факта отчуждения транспортного средства между физическими лицами.