Цифровой след сделки: В ГД хотят защитить продавцов авто от штрафов за нерадивых покупателей

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность установить обязательную цифровую фиксацию факта отчуждения транспортного средства между физическими лицами. Документ оказался в распоряжении Life.ru.

В настоящее время существует системная проблема, связанная с уклонением новых собственников транспортных средств от своевременной постановки автомобилей на государственный учёт после заключения договора купли-продажи. Действующее правовое регулирование фактически создаёт ситуацию, при которой для недобросовестного покупателя нередко оказывается экономически выгоднее эксплуатировать транспортное средство без регистрации на своё имя. Это позволяет ему периодически уплачивать лишь сравнительно небольшой штраф за управление незарегистрированным транспортным средством вместо того, чтобы своевременно нести все предусмотренные законом расходы, включая транспортный налог, обязательное страхование и ответственность по штрафам, фиксируемым средствами фото- и видеофиксации.

Особую проблему представляет злоупотребление десятидневным сроком, установленным для совершения регистрационных действий после перехода права собственности. При этом распространена практика «переписывания» договоров купли-продажи: изменение даты и отдельных условий, что позволяет недобросовестным владельцам уклоняться от своевременной регистрации автомобиля и оформления страховки, злоупотреблять правами и затруднять идентификацию фактического собственника.

Имеют место и более тяжкие злоупотребления — подделка и использование подложных договоров купли-продажи и подписей на них. Регулярно выявляются ситуации, когда такие документы использовались для незаконного завладения автотранспортными средствами и их регистрации.

По данным Министерства внутренних дел РФ, за период с 2019 по 2022 год количество дел с использованием поддельных документов выросло на 43%, общее количество дел по статьям Уголовного кодекса, связанным с использованием поддельных документов, составило 38 000 дел. При этом число дел по статье 327 УК РФ увеличилось на 34% и составило 3,9 тыс. в 2024 году. По статье 159 УК РФ в 2024 году было осуждено 20 094 человека.

При этом электронный договор купли-продажи через портал «Госуслуги», предусматривающий автоматические проверки сведений по транспортному средству, уже существует. Однако он носит сугубо рекомендательный характер и не решает проблему подложных бумажных договоров и сделок, оформляемых задним числом.

По мнению парламентариев, реализация инициативы позволит значительно сократить число мошенничества с использованием подложных договоров купли-продажи, в том числе связанных с «переписыванием» дат и предъявлением документов задним числом, за счёт формирования достоверного цифрового следа сделки, обеспечить своевременный переход ответственности к фактическому владельцу транспортного средства и защитить права добросовестных продавцов.

Для защиты интересов продавцов автомобилей, повышения прозрачности оборота транспортных средств, исключения возможностей для мошенничества и уклонения от налогов предлагаю установить обязательную цифровую фиксацию факта продажи автомобиля между физлицами. Сергей Миронов Депутат Государственной Думы

Механизм следующий: в течение 24 часов с момента заключения договора купли-продажи продавец должен уведомить Госавтоинспекцию через портал «Госуслуг» о переходе права собственности с приложением электронного варианта договора. Учёт транспортного средства за прежним владельцем должен автоматически прекращаться, если новый собственник не обратился в ГАИ для перерегистрации на основании ранее поданного электронного уведомления.

«Крайне важно ввести механизм автоматической переадресации штрафов с камер фото- и видеофиксации с бывшего владельца на покупателя с момента направления уведомления «Госуслуг». И делать это надо даже в том случае, если автомобильна нового владельца ещё не оформлен», — добавил Миронов.

Сейчас многие покупатели специально не ставят машины на учёт в ГАИ в положенные 10 дней. Ездят без регистрации. Если поймают, отделываются штрафом, потому что такой вариант обходится дешевле оформления ОСАГО и оплаты транспортного налога. И уж тем более дешевле штрафов с камер видеофиксации за превышение скорости, несоблюдение разметки, проезд по выделенной полосе, на красный свет или парковку в неположенном месте. Проблемы в итоге возникают у прежнего владельца. Ему приходят чужие счета, и он начинает бегать по судам и ГАИ, чтобы снять с себя проданный автомобиль.

А бывает и так, что недобросовестные покупатели «переписывают» договор купли-продажи задним числом, подделывают документы. Это самое настоящее мошенничество, но люди идут на такой шаг, чтобы, к примеру, попытаться скрыть своё участие в ДТП, уточняет чиновник.

Отсутствие такой регистрации порождает огромную нагрузку на следственные органы и суды. Ведь в каждом случае приходится заново проверять подлинность документов и цепочку собственников. Это затягивает расследования. А ещё — создаёт почву для уклонения от налогов. Наше предложение исправит ситуацию. Мы просим МВД изучить инициативу и сообщить свою позицию. Если идею поддержат, продажи на вторичке станут гораздо честнее для всех. Яна Лантратова Депутат Государственной Думы

С 1 марта в России вступает ряд законов, в том числе о расширении оснований для увольнения мигрантов, защите россиян от мошенников и изменениях в оплате ЖКХ. Life.ru узнал, что ждёт граждан.