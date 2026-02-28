Защита от мошенников и новые правила для бизнеса: что ждёт россиян с 1 марта

С 1 марта в России вступает ряд законов, в том числе о расширении оснований для увольнения мигрантов, защите россиян от мошенников и изменениях в оплате ЖКХ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Расширяются основания для увольнения мигрантов. Работодатели смогут расторгать договоры с иностранными гражданами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений», — отметил Володин.

С весны заработает госсистема «Антифрод», которая защитит россиян от списаний за онлайн-подписки без согласия и позволит микрофинансовым организациям уведомлять ЦБ о попытках навязанных займов. Процедура предварительного расследования упростится: её смогут проводить в местах, где находится большинство потерпевших, что особенно важно для дел о хищениях.

Для самозанятых таксистов, чьи автомобили не соответствуют требованиям локализации, введена региональная квота — не более 25% от всех машин в реестре. Также изменятся сроки оплаты ЖКХ: платежи нужно вносить до 15 числа следующего месяца, а документы предоставлять до 5 числа. Кроме того, упростится поддержание объектов культурного наследия и расширится содержание туристического продукта.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России вступают новые правила для бюджетных мест в ординатуре. Все такие места теперь оформляются как целевые, что означает обязательное прохождение практики под руководством наставника до трёх лет в медицинских учреждениях.