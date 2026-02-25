Налог на мигрантов за членов семьи в 2026 году: что изменится с патентом
Что предлагает председатель Госдумы Вячеслав Володин по мигрантам в 2026 году? Новый налог за семью, выдворение детей, аннуляция патента — всё о законопроекте и его последствиях в материале Life.ru.
Нововведения для мигрантов в 2026 году — сколько будет стоить патент. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти разрабатывают всё больше и больше законов и механизмов, чтобы сделать пребывание зарубежных гостей в России более безопасным и справедливым по отношению к проживающим здесь гражданам. Так, председателем Госдумы Вячеславом Володиным был представлен проект о налоге для мигрантов за членов семьи, который должен расширить механизмы контроля за доходами иностранных граждан и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру. Читайте далее, чтобы узнать, что именно предложили изменить и как это будет работать!
Суть законопроекта: платить за себя и за всю семью
Сегодня трудовой мигрант платит фиксированный авансовый платёж только за себя, и это планируют в ближайшем будущем изменить. Так, согласно проекту закона, который был предложен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, теперь хотят обязать платить за всех членов семьи, находящихся в России на иждивении мигранта.
«Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке», — заявил Володин.
Сколько придётся платить: расчёт по регионам
В 2026 году этот фиксированный платёж, который трудовой мигрант пока платит только за себя для продления действия патента, составляет 1200 рублей в месяц, умноженный на коэффициент-дефлятор, составляющий 2,842. Однако есть ещё повышающий коэффициент, который могут регионы устанавливать на своё усмотрение.
Так, в Москве и Московской области этот коэффициент составляет 2,93, а общая сумма патента составляет 10 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 2,34, общая сумма — 8 тыс. рублей, в Севастополе — 3,96, общая сумма — 13 521 рубль, тогда как в Крыму — 3,5 с суммой 11 936 рублей. В Республике Татарстан коэффициент — 2,55, а сумма 8697 рублей. В Краснодарском крае он один из самых высоких — 8, соответственно сумма — 27 283 рубля.
За каждого же члена семьи придётся доплачивать ещё 50% стоимости патента. Следовательно, семья трудового мигранта из трёх человек будет платить теперь такой ежемесячный патент в двойном размере.
Пример: патент в Москве стоит 10 тысяч. В России с мигрантом проживают ребёнок и жена. За каждого из них (если жена сама не работает) придётся доплатить по 5 тысяч рублей. Итого на семью выйдет 20 тысяч налога.
Что будет с детьми мигрантов после 18 лет
Для детей трудовых мигрантов тоже планируется ввести некоторые ограничения.
Так, когда ребёнок иностранного специалиста достигнет 18-летнего возраста, он должен либо выехать из России в течение 30 дней, либо, чтобы остаться в стране, самостоятельно оформить патент, устроиться на работу и уже сам платить налоги.
Ужесточение для РВП и ВНЖ: 10 месяцев работы в год — или аннуляция
Но повышение налогов и ужесточение пребывания детей мигрантов ещё не все нововведения, которые предлагается принять.
Условия получения и сохранения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) тоже пересмотрят. Если иностранный гражданин в течение очередного года отработал менее десяти месяцев, новые РВП или ВНЖ не выдадут или аннулируют.
Когда аннулируют патент: доход ниже прожиточного минимума
Патент, кстати, тоже могут аннулировать. Это случится, если доходов у иностранца не будет вовсе (не работает или скрывает) или они будут меньше умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчёте на него и каждого члена семьи.
Как это связано с трудовым договором
К слову, работать по патенту без трудового договора запрещено законом. Согласно Федеральному закону № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (статья 13.3, пункт 7), в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан представить в территориальный отдел по вопросам миграции МВД России по месту пребывания копию трудового договора или гражданско-правового договора. Если этого не сделать, патент аннулируют, а иностранный гражданин будет обязан покинуть страну. Работодателя же, который примет на работу иностранца без разрешительных документов, могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.
Статус законопроекта: когда могут принять
По информации на 24 февраля 2026 года, законопроект о налоге для мигрантов за членов семьи направлен на рассмотрение в профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Если его примут, основные изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.
Часто задаваемые вопросы
И в завершение ответим на несколько часто задаваемых вопросов.
А если ребёнок учится?
Согласно предложенным изменениям в законодательстве, трудовым мигрантам, работающим по патенту, нужно будет платить за каждого несовершеннолетнего ребёнка. Статус ученика на это не влияет.
Можно ли оплатить за год вперёд?
Да, трудовой патент для иностранного гражданина можно оплатить вперёд, но за раз можно внести платёж только за весь срок действия выданного патента, то есть не более 12 месяцев.