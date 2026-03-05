Средняя цена нового российского автомобиля упала ниже двух миллионов рублей

Средняя стоимость нового российского автомобиля упала ниже двух миллионов рублей, следует из исследования одного из крупных сервисов по продаже машин. По данным на февраль, она составила 1,99 миллиона. В то же время свежего «китайца» можно приобрести в среднем за 3,94 миллиона.

С начала года объём предложения российских моделей увеличился на 7%, а китайских, наоборот, упал на 1%. Больше всего упала средняя цена на Lada Aura — на 4% до 2,44 миллиона, Zeekr 9X — на 3% до 13,11 миллиона и Chery Tiggo 7 Pro Max — на 3% до 2,96 миллиона.

Как пишет ТАСС, в целом удешевление новых машин наблюдается в десяти регионах России. Больше всего — в Саратовской области, где новое авто в среднем стоит 3,03 миллиона — падение на 10%. Максимальное же подорожание зафиксировано в Тверской области, где автомобиль обойдётся в 2,26 миллиона — рост на 5,3%.

Ранее в России расширили список моделей автомобилей, допущенных до работы в такси. Так, теперь в ресстр: кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от марки Tenet, пассажирские микроавтобусы Sollers SF1 и SP7. А ещё для перевозок разрешили использовать «Волжанку» — модель ГАЗ, которую начнут выпускать уже в апреле.