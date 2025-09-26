Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 10:47

Москвичка получила штраф за наклейку сына на автомобиле

В Зеленограде женщине выписали штраф за экстремистскую наклейку на автомобиле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жительнице Зеленограда выписали штраф из-за наклейки на её автомобиле, значения которой она не знала. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Правоохранители обратили внимание на припаркованную у дома машину с подозрительным стикером на заднем стекле. Выяснилось, что наклейка принадлежит 33-летнему сыну местной жительницы. На ней были изображены символы, относящиеся к экстремистскому сообществу. По словам знакомых семьи, молодой человек — страстный поклонник футбольного клуба «Спартак».

Хозяйку автомобиля признали виновной в публичном демонстрировании экстремистской атрибутики. В качестве наказания суд назначил ей административный штраф.

Ранее в Госдуме предупредили о штрафах за коляски и велосипеды в подъезде. Максимальное наказание составляет 15 тысяч рублей.

