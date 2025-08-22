В России выписали первый штраф за символику запрещённого сатанизма

В Кургане горсуд впервые рассмотрел административное дело, связанное с публикацией изображения сатаны в соцсетях. Как сообщили URA.RU источники, размещённый символ отнесли к международному движению сатанизма*, признанному в России экстремистским.

Жителя города привлекли к ответственности за то, что он опубликовал фото «сатанинского» символа в открытом доступе на своей странице «ВКонтакте». Суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в 1 тысячу рублей.

В региональной полиции уточнили, что это первый подобный случай после того, как Верховный суд РФ 23 июля 2025 года запретил движение сатанизма*. В ведомстве предупредили: проблемы могут возникнуть не только при публикации изображений, но и при ношении одежды с такими знаками, как перевёрнутая пентаграмма, козлиная голова в пентаграмме, перевёрнутый крест Святого Петра, крест Левиафана или число 666.

Напомним, что 23 июля верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой.