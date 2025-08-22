В России выписали первый штраф за символику запрещённого сатанизма
В Кургане оштрафовали мужчину за публикацию символа сатанизма
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Srijaroen
В Кургане горсуд впервые рассмотрел административное дело, связанное с публикацией изображения сатаны в соцсетях. Как сообщили URA.RU источники, размещённый символ отнесли к международному движению сатанизма*, признанному в России экстремистским.
Жителя города привлекли к ответственности за то, что он опубликовал фото «сатанинского» символа в открытом доступе на своей странице «ВКонтакте». Суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в 1 тысячу рублей.
В региональной полиции уточнили, что это первый подобный случай после того, как Верховный суд РФ 23 июля 2025 года запретил движение сатанизма*. В ведомстве предупредили: проблемы могут возникнуть не только при публикации изображений, но и при ношении одежды с такими знаками, как перевёрнутая пентаграмма, козлиная голова в пентаграмме, перевёрнутый крест Святого Петра, крест Левиафана или число 666.
Напомним, что 23 июля верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой.
* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ