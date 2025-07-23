Юристы объяснили, запретят ли вслед за сатанистами* «Битву экстрасенсов», пентаграмму и число 666

Мистическому шоу «Битва экстрасенсов» вряд ли что-то угрожает из-за запрета «Международного движения сатанизма»*, чего не скажешь об оккультных практиках. С символикой вроде пентаграммы всё чуть сложнее. Нюансы запрета сатанистов* Life.ru раскрыли юрист Илья Русяев и адвокат Сергей Жорин.

Илья Русяев подчеркнул, что решение Верховного суда имеет точечный характер и не распространяется автоматически на иные формы оккультной или мистической практики.

Суд принял решение по иску Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, сославшись на конкретные материалы уголовных дел, в которых фигурировали преступления, включая ритуальные убийства, совершённые участниками децентрализованной сети, объединённой под указанным наименованием. Правовое значение имеет именно наличие доказанной связи между идеологией и совершёнными действиями, а не сам факт обращения к символике или терминам, имеющим отсылку к магическим или псевдорелигиозным практикам. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

А «Битва экстрасенсов», равно как и астрологи, гадалки, маги и эзотерики, не подпадают автоматически под определение экстремистской деятельности из-за решения Верховного суда. Также и публичное использование символов, не включённых в перечень запрещённой экстремистской атрибутики, не образует состава правонарушения, считает юрист.

«Тем не менее отдельные случаи могут подпадать под санкции, если символика, визуально и содержательно совпадающая с элементами, признанными экстремистскими (в том числе решениями судов), будет демонстрироваться публично или использоваться в коммерческой рекламе. Наличие подобных элементов требует правовой оценки в каждом конкретном случае», — заключил Русяев.

Адвокат Сергей Жорин объясняет, что в российской практике под «сатанизмом»* могут понимать оккультные или мистические практики, символику, связь с экстремистскими идеологиями, публичные призывы к разрушению религиозных ценностей, храмов и насилие против верующих.

Важно: сам по себе символ (например, пентаграмма) или философские воззрения не обязательно являются экстремизмом. Решение касается именно организованной структуры и её действий. Одиночные носители символов (например, футболка с пентаграммой) не подпадают под это автоматически, но могут привлечь внимание органов. Число 666 на номерах не является запрещённым символом. Однако жалоба в теории может запустить проверку: если органы решат, что владелец пропагандирует экстремизм, — возможна проверка. Пока оснований мало, но риск формальной проверки есть. Сергей Жорин Адвокат

Подозрение может возникнуть, если человек: участвует в группах, признанных «Международным движением сатанизма»*;

пропагандирует или распространяет такую идеологию или символику;

вовлекает других лиц или финансирует их действия.

А вот всеми любимая «Битва экстрасенсов» не подпадает под запрет, успокоил Жорин, так как это развлекательное телешоу, а не организация. Верховный суд запретил именно «Международное движение сатанизма»* — группу лиц с идеологией и структурой. Телепрограмма даже не рассматривается как субъект.

Напомним, Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма»* (также известное как «Международное движение сатанистов»*) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение было оглашено 23 июля.