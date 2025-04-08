РПЦ бьёт тревогу: Сатанисты уже внедрились в медицину и образование

Иерей Фёдор Лукьянов считает, что сатанисты на Западе проникают в медицину, здравоохранение и образование. Об этом глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства заявил после круглого стола в Госдуме, который был посвящён противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии.

«Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. <...> Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны. Сатанисты планируют распространить сеть абортивных клиник в странах Европы», — приводит его слова РИА «Новости».