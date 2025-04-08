РПЦ бьёт тревогу: Сатанисты уже внедрились в медицину и образование
Иерей Лукьянов: На Западе в медицину и образование внедрились сатанисты
Обряд сатанизма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Celiafoto
Иерей Фёдор Лукьянов считает, что сатанисты на Западе проникают в медицину, здравоохранение и образование. Об этом глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства заявил после круглого стола в Госдуме, который был посвящён противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии.
«Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. <...> Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны. Сатанисты планируют распространить сеть абортивных клиник в странах Европы», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее патриарх Кирилл поддержал запрет рекламы оккультно-магических услуг и сатанизма. По его мнению, рост популярности различных тарологов, нумерологов и других мошенников, связанных с оккультизмом и псевдонаукой, в текущих условиях выглядит как форма идеологической диверсии.