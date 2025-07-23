Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»

Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» (также известное как «Международное движение сатанистов») экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение было оглашено 23 июля.

Иск подали Минюст и Генпрокуратура, дело рассматривалось коллегией из трёх судей и завершилось за два заседания.

Как пояснили в Генпрокуратуре, участники движения причастны к ритуальным убийствам, а также к другим тяжким преступлениям, включая преступления против несовершеннолетних.

«Международное движение сатанистов» (также фигурирует под названием «Международное движение сатанизма») не является формализованной или зарегистрированной организацией с чётко обозначенной историей, уставом или страной происхождения. Это собирательный термин, которым российские правоохранительные органы и суд обозначили совокупность групп и отдельных лиц, разделяющих радикальные сатанистские взгляды и участвующих, по версии следствия, в преступлениях ритуального характера.

Согласно материалам Генпрокуратуры РФ, деятельность движения была выявлена в последние годы — как правило, в рамках расследования тяжких преступлений (в том числе убийств) с признаками оккультных или сатанистских практик. Данные случаи происходили в разных регионах России, включая Москву, Поволжье и Сибирь.