"Коррозия психики": Школьнику-сатанисту из Петрозаводска поставили мрачный диагноз после резни на вписке Эксперт Метальникова объяснила влиянием субкультуры нападение школьника в Карелии 23 апреля, 14:32 Напавший на девушек гимназист из Петрозаводска. Фото © SHOT

Увлекающийся сатанизмом школьник, который напал на двух девушек в Петрозаводске, явно был жертвой современной поп-культуры, не создающей нравственных идеалов. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала психолог Александра Метальникова.

"Это "коррозия психики" из-за поп-культуры и её деструктивных направлений. Плюсом к этому — отсутствие планомерной воспитательной работы со школьниками, благодаря которой у них появлялись бы образцы для подражания и творческой жизни", — пояснила она.

Современные подростки не умеют выражать себя через созидание, поэтому легко попадают в сети сатанизма и извращений, продолжила эксперт. По её словам, у молодёжи копится много эмоциональных порывов, но при негативном влиянии окружающей среды всё это обращается не в творчество, а в разрушительную силу.

Психиатр-психотерапевт медицинского центра "Парацельс" Владимир Шкурко добавил, что здесь не могло обойтись без алкоголя и наркотиков. По его мнению, чрезмерное увлечение деструктивными субкультурами и тяжёлой музыкой вызывает шизотипическое расстройство, поэтому агрессия подростка стала результатом нескольких факторов.

Напомним, девятиклассник-сатанист искромсал ножом двух девушек во время вечеринки в квартире в Петрозаводске. Пострадавших доставили в больницу со множественными ранами шеи, грудной клетки и рук. Напавший задержан. Как выяснилось, он любит проводить время на кладбищах и слушать Black Metal.

Авторы Татьяна Миссуми