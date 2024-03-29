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29 марта, 19:22

Двух школьниц изнасиловали в сауне в Петрозаводске

Две несовершеннолетние девочки угодили в лапы насильника в одной из саун Петрозаводска. Предположительно, в момент надругательства дети находились в состоянии опьянения, сообщил сайт mk.ru со ссылкой на близкий к силовикам источник.

По данным инсайдера, инцидент с участием девочек 2007 и 2009 года рождения произошёл в ночь на 29 марта, когда полицейские получили вызов на Древлянку. По прибытии в сауну правоохранители вызвали скорую и передали пострадавших медикам для осмотра.

Других подробностей информатор не привёл. В карельском МВД инцидент пока не прокомментировали.

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Схожий случай недавно произошёл на севере российской столицы. В квартире дома в Вокзальном переулке нетрезвые подростки надругались над 14-летней подружкой. Девочка не стала молчать и спустя некоторое время рассказала своим родителям о произошедшем. Возбуждено уголовное дело.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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