Двух школьниц изнасиловали в сауне в Петрозаводске

Две несовершеннолетние девочки угодили в лапы насильника в одной из саун Петрозаводска. Предположительно, в момент надругательства дети находились в состоянии опьянения, сообщил сайт mk.ru со ссылкой на близкий к силовикам источник.

По данным инсайдера, инцидент с участием девочек 2007 и 2009 года рождения произошёл в ночь на 29 марта, когда полицейские получили вызов на Древлянку. По прибытии в сауну правоохранители вызвали скорую и передали пострадавших медикам для осмотра.

Других подробностей информатор не привёл. В карельском МВД инцидент пока не прокомментировали.