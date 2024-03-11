Охранник рехаба в Москве позвал пациентку на свидание и изнасиловал В Москве охранник "Медальянс клиник" подозревается в изнасиловании пациентки 11 марта, 09:02 Подозреваемый в изнасиловании охранник столичной клиники. Обложка © t.me / SHOT

Пациентка столичного наркологического центра "Медальянс клиник" обвинила охранника учреждения в лишении свободы, спаивании и изнасиловании. Об этом пишет SHOT.

40-летняя женщина прошла курс реабилитации ещё в феврале. После выписки из больницы сотрудник службы безопасности позвонил ей и позвал на свидание. 7 марта мужчина прислал за ней такси, которое доставило её в отель "Пирамида" в деревне Борисовка под Подольском.

По словам женщины, охранник заставил её выпить, а когда она 9 марта решила выйти из запоя, он не дал ей выйти из номера. Затем мужчина якобы вновь напоил потерпевшую и изнасиловал. Сбежать женщина смогла только 10 марта, когда подозреваемый вышел за сигаретами. Пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве задержала двоих подростков, которым предъявлены обвинения в том, что они в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы.

Авторы Татьяна Миссуми