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Криминал

Охранник рехаба в Москве позвал пациентку на свидание и изнасиловал

В Москве охранник "Медальянс клиник" подозревается в изнасиловании пациентки

11 марта, 09:02
Подозреваемый в изнасиловании охранник столичной клиники. Обложка © t.me / SHOT

Подозреваемый в изнасиловании охранник столичной клиники. Обложка © t.me / SHOT

Пациентка столичного наркологического центра "Медальянс клиник" обвинила охранника учреждения в лишении свободы, спаивании и изнасиловании. Об этом пишет SHOT.

40-летняя женщина прошла курс реабилитации ещё в феврале. После выписки из больницы сотрудник службы безопасности позвонил ей и позвал на свидание. 7 марта мужчина прислал за ней такси, которое доставило её в отель "Пирамида" в деревне Борисовка под Подольском.

По словам женщины, охранник заставил её выпить, а когда она 9 марта решила выйти из запоя, он не дал ей выйти из номера. Затем мужчина якобы вновь напоил потерпевшую и изнасиловал. Сбежать женщина смогла только 10 марта, когда подозреваемый вышел за сигаретами. Пострадавшая обратилась в полицию.

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Ранее сообщалось, что полиция в Москве задержала двоих подростков, которым предъявлены обвинения в том, что они в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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